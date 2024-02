Gli Europei a squadre a Cagliari a luglio 

La voe circolava già dalla scorsa estate ma ora è ufficiale. Sarà l’Italia a ospitare, dal 22 al 28 luglio, la tredicesima edizione dei Campionati Europei di padel e la scelta è caduta su Cagliari e sulla Sardegna che in questi anni ha investito tanto nei grandi eventi sportivi. Sarà la quarta volta per l’Italia, che si conferma strategica per la crescita ad alto livello del padel e l’organizzazione del torneo per squadre nazionali sarà firmata dalla Fip (Federazione Internazionale Padel), in collaborazione con la Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel).

Il primo a gioire non può che essere Angelo Binaghi, presidente cagliaritano della Fitp: «Siamo felici e orgogliosi della scelta. Nel nostro Paese, nessun altro sport è cresciuto quanto il padel negli ultimi anni. Una crescita, peraltro, che non accenna a fermarsi, anche grazie al nostro impegno. Ancora una volta metteremo in campo insieme alla Fip tutte le nostre capacità organizzative perché l’Europeo si riveli un successo e un’ulteriore affermazione internazionale del padel».

E Luigi Carraro, presidente della Fip, garantisce: «Sarà un Europeo speciale, che saprà rappresentare la crescita del padel a livello internazionale e il grande lavoro delle federazioni nazionali nello sviluppo del nostro sport. A Cagliari abbiamo vissuto grandi eventi di padel e di pubblico e siamo certi che l'Italia sarà protagonista nell'organizzazione di un Europeo che saprà esaltare un orizzonte agonistico al quale teniamo particolarmente: le competizioni a squadre con la maglia della Nazionale».

