Gli estintori abbandonati saranno smaltiti 

Dissequestrati i primi quarantacinque estintori abbandonati tempo fa nel territorio di Selargius e in alcune località di Monserrato, che ora saranno smaltiti. Le indagini erano scattate dieci mesi fa, dopo il ritrovamento degli estintori - un centinaio circa quelli recuperati in diverse zone private di campagna: a Su Coddu, lungo gli argini del Riu Nou - nella località Serrianedda - oltre ad altri trovati nella zona Bi ‘e Mesu. Un caso sul quale sta indagando la Guardia di finanzia, per capire la provenienza e soprattutto per risalire a chi era stato incaricato per lo smaltimento ma non lo ha fatto abbandonando gli estintori. Problema che si somma ai continui incendi di pneumatici concentrati da tempo nell’agro di Selargius. L’ultimo episodio è di pochi giorni fa: una catasta di vecchie gomme date alle fiamme vicino alla Statale 387, rogo spento dai vigili del fuoco dopo un’ora di lavoro. L’ennesimo incendio sul quale stanno indagando carabinieri e Polizia locale.

