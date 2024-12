Gli espropri per il Tyrrhenian Link: «C’è chi resiste e non cede ai ricatti» 

Dopo la due giorni di mobilitazione e presidio torna la calma nella zona di Su Pardu, nell’agro di Selargius. Lì dove nelle ultime ore si sono alternate proteste, tensioni e scontri, ma anche lacrime, abbracci e applausi liberatori per quei proprietari che alla fine si sono opposti alla cessione dei terreni a Terna. Un no secco nel tentativo di fermare ancora una volta il Tyrrhenian link nel territorio selargino, con le due stazioni previste che rischiano di attirare ulteriori progetti elettrici.

Intanto il Comune inizia ad attivarsi per aiutare i lavoratori della campagna espropriati. Da una parte il sindaco Gigi Concu che assicura: «Faremo di tutto per aiutare i cittadini che risultano danneggiati», dall’altra la minoranza che chiede risposte certe e presenta un ordine del giorno votato all’unanimità in supporto degli agricoltori.

Gli espropri

La fase degli espropri dovrebbe essere finita, almeno per quanto riguarda le zone di campagna dove Terna vuole realizzare le due ulteriori centrali collegate al doppio cavo sottomarino. Ieri gli attivisti che hanno presidiato la zona di Su Pardu per due giorni sono andati via: nessuna presenza delle forze dell’ordine e tutti a casa, in attesa di capire come proseguire la battaglia pacifica.

Il coordinamento

Un primo risultato il comitato - e il coordinamento sardo dei contrari alla speculazione energetica nell’Isola - lo ha ottenuto con i tre proprietari che non hanno firmato l’esproprio dei terreni di famiglia: Agostino Atzeni prima, Benedetto Gallus e la sorella Mariangela il giorno dopo, che hanno detto no alla vendita diventando i simboli della lotta contro il progetto di Terna in campagna. «Tutti e tre hanno fatto attivismo in quest'ultimo anno e mezzo nel comitato o nel presidio, segno che il buon lavoro ha dato buoni frutti», sottolineano i no Tyrrhenian link di Selargius. «Non tutti sono in vendita, e non tutti cedono alle prepotenze».

E mentre torna il silenzio nell’agro, si apre il dibattito nel Comune di Selargius. Dopo la presenza di alcuni politici locali a Su Pardu in solidarietà ai selargini sotto esproprio, il tema è approdato di nuovo in Consiglio comunale con un ordine del giorno - che chiede di attivare azioni di sostegno per i cittadini in difficoltà a seguito degli esperir subiti - presentato dalla minoranza e votato da tutta l’Aula di piazza Cellarium. «In più occasioni abbiamo chiesto al sindaco azioni concrete per il rilancio del settore agricolo», dice il consigliere di opposizione Franco Camba, «non è più tempo di silenzi o indifferenza. Il Comune di Selargius», dice, «deve dimostrare di essere al fianco della sua comunità, proteggendo il lavoro e il futuro di chi è custode della terra. Solo così si potrà ristabilire la fiducia e la solidarietà tra istituzioni e cittadini».

Il Comune

Impegno già preso dal sindaco durante un precedente Consiglio comunale. «I cittadini danneggiati non saranno lasciati soli», aveva assicurato Concu spiegando la soluzione a cui si sta lavorando: «Se non si dovesse riuscire a bloccare l’opera con il ricorso presentato al presidente della Repubblica, e l’eventuale sospensiva che il nostro legale sta valutando, chiederemo più risorse come compensazioni. Soldi che useremo per comprare terre in disuso da mettere a disposizione di quegli agricoltori espropriati che», aggiunge, “dimostreranno di aver perso un terreno produttivo».