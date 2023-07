Gli esperti dell’Asl: «Non c’è alcun focolaio di colera» 

«Se avessimo sospettato un focolaio di colera avremmo usato anche i media, ma sapevamo di essere davanti a un caso isolato, per questo abbiamo agito così e comunque sono state avviate tutte le procedure del caso. A breve pubblicheremo anche sul nostro sito internet poche righe per spiegare le fasi della procedura che abbiamo seguito, perché non ci siano dubbi». Marina Donatini dirige il servizio di Igiene pubblica della Asl del Medio Campidano che sta gestendo gli accertamenti per il caso del settantunenne di Arbus ricoverato all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari per colera.

L’indagine

«Appena ricevuta la denuncia di malattia infettiva di prima classe abbiamo avviato l’indagine epidemiologica su persone e cose che potevano essere entrate in contatto con il paziente. Abbiamo inserito la segnalazione nella piattaforma ministeriale e nel sito europeo, benché il signore non avesse fatto viaggi all’estero. A brevissimo dall’istituto superiore di sanità sapremo di che tipo di batterio si tratta e come sia avvenuto il contagio», spiega Donatini al telefono. Proprio le modalità del contagio sono quelle che più interessano ai cittadini di Arbus oltre, ovviamente, alle condizioni di salute del pensionato. In merito a questo aspetto ieri mattina il direttore della Asl di Cagliari, azienda sanitaria competente per via dell’ospedale in cui l’uomo è ricoverato, Marcello Tidore confermava: «Il settantunenne sta meglio». Impossibile sapere di più dai familiari. La moglie del pensionato, contattata al cellulare ieri mattina, ha rifiutato con decisione qualunque domanda. Mentre dall’istituto superiore di sanità garantiscono di aver ricevuto il campione dal laboratorio cagliaritano (quello relativo al paziente positivo) e che è all’esame dei tecnici, l’esito – che servirà a confermare o smentire le analisi fatte in Sardegna – è atteso tra oggi e domani.

Il campanello d’allarme è suonato nove giorni fa quando, dopo aver tentato tutte le strade per individuare la causa del malessere che da un mese affliggeva il pensionato, si è fatta strada l’idea del colera. Eseguiti i prelievi, i test al microscopio hanno confermato la presenza del vibrione: nel reparto di Malattie infettive del Santissima Trinità i medici hanno così iniziato tutte le terapie necessarie per curare il pensionato le cui condizioni erano rese precarie anche dalle patologie di cui soffriva in precedenza. Sul fronte del paese resta l’attesa per l’esito degli accertamenti epidemiologici della Asl e per il test che chiarirà l’origine del vibrione.

In paese

Lunedì mattina, quando la notizia è esplosa nel centro del Medio Campidano, tutti parlavano dei frutti di mare come i probabili responsabili del contagio e alcuni cittadini denunciavano la presenza di venditori abusivi per le strade del paese dai quali sarebbe possibile comprare pesce e altro. «A me non risulta che per le strade di Arbus ci siano tutti questi venditori, ma posso assicurare che gli agenti della polizia municipale sono sempre impegnati nelle verifiche», assicura il sindaco Paolo Salis.

