Gli esperimenti del ct Mancini contro i ragazzi del Cagliari 

Si è chiuso il pre-ritiro della Nazionale di Mancini al Forte Village. Ieri mattina gli azzurri hanno affrontato in amichevole la Primavera del Cagliari in una gara suddivisa in tre tempi da 20 minuti. La partita, terminata 12-0 per gli azzurri, è servita a Mancini per fare qualche esperimento in vista della semifinale di Nations League contro la Spagna che si disputerà il 15 giugno a Enschede (Olanda, ore 20.45).

Raspadori ne fa tre

Nel test contro il Cagliari hanno brillato Raspadori (tripletta) e Retegui, il centravanti del Tigre che ha stregato Mancini, due volte a segno. Doppiette anche per Chiesa e Zaniolo, quest’ultimo provato dal ct come mezzala destra. Gol anche di Pellegrini, Locatelli (che non prenderà parte alla finals) e Immobile. Il capitano della Lazio contro la Spagna potrebbe partire dalla panchina per far spazio a Retegui. Al termine, la Nazionale ha lasciato il Forte Village dopo quattro giorni di ritiro. Il gruppo si ritroverà domani a Coverciano per preparare la sfida con le Furie Rosse. in Olanda, oltre a Locatelli, non ci saranno Gatti, Zaccagni, Florenzi, Baschirotto, Buongiorno, mentre i cinque neroazzurri impegnati stasera nella finale di Champions (Barella, Bastoni, Acerbi, Darmian, Dimarco) raggiungeranno domani il gruppo.

Bene Konate e Tirelli

La Primavera rossoblù ha schierato sei under-17 e due giocatori classe ’07 (Tronci e Malfitano). Il più pericoloso si è rivelato l’attaccante italo-ivoriano Konate che si è reso protagonista in alcune occasioni, riuscendo addirittura a liberarsi dalla marcatura di capitan Bonucci. Bene anche il portiere Tirelli (classe ’06) di proprietà del Sant’Elena, in prova al Cagliari.

