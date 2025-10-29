Gli esami del dna e la super perizia in cantiere 

Dna, super-perizia e testimonianze. Le indagini sulla morte di Manuela Murgia si muovono soprattutto su questi tre fronti nella speranza che possano emergere delle novità tali da indirizzare l’inchiesta verso una pista precisa.

Le ultime novità sono gli accertamenti fatti dagli investigatori della Squadra Mobile attraverso le testimonianze. L’ultima raccolta è quella di un uomo: la sera del 4 febbraio di trent’anni fa avrebbe sentito nella zona di Tuvixeddu delle urla di una ragazza, ripetere più volte dei «No, no, no». E poi avrebbe visto un’auto con all’interno alcuni ragazzi che si allontanava a tutta velocità. C’è poi la vicina di casa che aveva visto salire Manuela, proprio la mattina della sua scomparsa, su un’auto. Era la stessa? E un’altra testimonianza raccolta era quella di una donna che aveva visto, sempre la sera del 4 febbraio, una ragazza con capelli ricci e abbigliamento simile a quello che indossava proprio Manuela in via dei Punici, diretta verso la sommità di Tuvixeddu. Era davvero Manuela? La testimone non lo poteva sapere e non l’avrebbe riconosciuta.

Si deve poi aspettare l’esito finale degli esami sulle tracce di dna ritrovate sugli indumenti della ragazza. E l’eventuale super perizia che nel caso dovrebbe chiedere il procuratore aggiunto Guido Pani. (m. v.)