Gli errori frequenti da non fare: così si evitano sanzioni  

Il dato che colpisce è che del gettito Imu accertato, quasi la metà, nella fase iniziale, non viene recuperato. Messa così, i cagliaritani proprietari di seconde case sembrerebbero degli evasori. La realtà è diversa. Nel senso che in totale buona fede (non tutti, naturalmente), la stragrande maggioranza di coloro che non versa l’Imu che invece sarebbe dovuta per legge, non lo fa perché cade in errore. Cioè ritiene che il suo immobili non rientri tra quelli previsti dalla legge. E questo perché il sistema normativo è abbastanza complessivo, ricco di tecnicismi che, spesso, sbagliare è facile. Un esempio: l’imposta si calcola su base mensile, considerando il possesso del bene per almeno 15 giorni nel mese. Molti, invece, sono convinti che diventando proprietari solo per una parte del mese, l’Imu non sia dovuta. E invece, per la regola della proprietà dei 15 giorni, l’imposta va pagata anche per quel mese specifico. Non solo. Sono tanti anche coloro che confondono la prima casa con l’abitazione principale: per non pagare l’Imu occorre che l’abitazione principale coincida con la prima casa dove è obbligatorio avere anche la residenza.

Il 16 giugno scade il termine per il pagamento dell’anticipo Imu sul 2025: ma chi vuole può pagare l’intero importo annuale, senza aspettare il 16 dicembre. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA