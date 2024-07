Gli eroi per un giorno sono “sassarini”  

Una decisione da prendere in pochi secondi, il corpo che si muove da solo, senza pensare. Tutto per salvare una vita. È successo nella mattina di martedì all’ingresso di Sestu, in via Vittorio Veneto, vicino a piazza Nicola Calipari. In pochi secondi una Fiat Panda si è ribaltata. Alla guida c’era Simona Secci, una donna di Maracalagonis. I suoi salvatori si chiamano Ercole Johnny Loi, 42 anni, e Antonio Sollai, 41. Il primo è sestese; il secondo, originario di Monserrato, vive a Quartucciu. Entrambi sono militari della Brigata Sassari.

I fatti

La scena si svolge una mattina come tante, nella routine quotidiana, come ha raccontato chi era presente: un caffè al bar, e di colpo, una macchina la cui conducente improvvisamente perde il controllo, attraversa l’aiuola spartitraffico, si capovolge, finisce la sua corsa vicino al marciapiede, per fortuna senza colpire nessuno. Ercole Johnny Loi, del Quinto reggimento genio guastatori nella sede di Macomer e residente a Sestu, assiste per caso. Tra i presenti qualcuno gli dice che forse può fare qualcosa, e subito lui si precipita, tra le auto che non si fermano.

Il salvataggio

Passano forse pochi secondi, ma sembrano un’eternità. Il 42enne nel suo lavoro ha studiato come prestare soccorso, e sa cosa fare. Intanto, dall’auto comincia a uscire un preoccupante fumo. Non c’è tempo da perdere. Ancora pochi attimi e interviene anche il collega di Ercole, Antonio Sollai, del Reggimento logistico “Sassari” del reparto di Cagliari, che quella mattina era diretto a Sestu per venirlo a prendere. I due uomini si muovono come in sincronia. Forzano le portiere ed entrano nell’abitacolo. Loi sgancia la cintura alla donna, Sollai la prende delicatamente in braccio. Poi la portano fuori e restano con lei, in attesa dei soccorsi. Una manovra che non tutti saprebbero compiere, e forse oggi una maggiore educazione al primo soccorso dovrebbe essere a portata di chiunque, a tutte le età. La donna è apparsa comunque cosciente anche se comprensibilmente spaventata e in stato di choc. Grazie ai due eroi per caso, è fuori pericolo.

Il tam tam

Poche ore e la notizia dell’accaduto si diffonde, così Ercole Johnny e Antonio, tra un po’ di modestia e l’abitudine militare a rimanere riservati, escono allo scoperto. Per loro il sentimento più forte è la soddisfazione di essere stati al posto giusto al momento giusto, ma anche il sollievo che la donna stia bene; e la convinzione che aiutare chi ha bisogno è un sentimento istintivo. Simona, commossa, commenta così: «Non posso che ringraziare quelle persone che mi hanno aiutato in un momento così difficile. Io purtroppo ho perso i sensi e non potevo più controllare la macchina. Grazie a chi mi ha soccorso ho scoperto che esistono anche persone buone, che ti aiutano anche in momenti tragici. Sono stati solidali e mi hanno accudito con tanta dolcezza non facendomi pesare il mio stato». Tra i tre è già nata un’amicizia, con la certezza che resteranno in contatto. La vicenda è finita sui gruppi Facebook dedicati a Sestu e Maracalagonis, tra auguri di pronta guarigione alla donna e complimenti ai due militari della “Sassari”. Per tanti sono eroi. Per loro è stata una giornata come tante.

RIPRODUZIONE RISERVATA