Gli emigrati si ritrovano per la festa 

A San Nicolò d'Arcidano oggi alle 19 è in programma la diciottesima edizione della Festa dell’Emigrato. La serata, organizzata dal Comune in collaborazione con il gruppo folk arcidanese, sarà un mix di danze, suoni e colori del mondo e della tradizione sarda. Il sindaco Davide Fanari e l'amministrazione comunale incontreranno tutti gli emigrati per un aperitivo e un saluto in sala consiliare. Alle 19.30 è prevista la tradizionale sfilata dei gruppi folk provenienti da diversi paesi della Sardegna e del mondo. Partenza dal piazzale della palestra e ritrovo a fine sfilata nel piazzale del Comune per assistere all'esibizione de su Ballu tundu. Alla 21 ci sarà la cena per tutti organizzata sempre dal gruppo folk arcidanese, poi l'esibizione dei vari gruppi e di tanti cantanti e musicisti. Si esibiranno Maria Luisa Congiu, Fabrizio Sanna, Laura Santucciu, Paolo Canu, Alessandro Magrini, Tino Bazzoni, Elena Carta e Francesco Zedda. Presente il gruppo kolk Ampuriesu - Valledoria e quello del Messico Vivo di Saltillo. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA