Gli elogi di Greco agli avversari: «Risultato giusto» 

«Per ciò che si è visto in campo credo sia un pareggio giusto», dice con onestà il tecnico Alfonso Greco. Che aggiunge: «Su questo campo sono cadute squadre importanti. Abbiamo due partite di seguito davanti ai nostri tifosi nelle quali cercheremo di dare valore a questo punto». L’allenatore evidenzia cosa è mancato alla Torres: «Siamo riusciti spesso a uscire dalla pressione e ad arrivare bene anche in ampiezza, ma ci sono mancate quelle precisione e pulizia negli ultimi 35 metri con le quali si cambia l’inerzia di gare equilibrate come questa. Va dato anche merito all’avversario per l’intensità con cui è riuscito a contenerci».

Mister Greco spiega la scelta di schierare Mastinu a centrocampo più Varela e due attaccanti: «Giochiamo con un sistema di gioco a trazione anteriore e sempre con tanti interpreti offensivi in campo in contemporanea. Questa scelta può facilmente portare a perdere equilibrio e distanze ma l’attitudine dei nostri calciatori ci consente di poter disputare le partite con un potenziale offensivo importante. Sono consapevole di chiedere tanto lavoro ai miei giocatori ma dallo spirito che mettono in campo credo l’abbiano accettato e Fischnaller è un esempio encomiabile sotto questo e tanti altri aspetti. Anche Zamparo ha fatto bene e il minutaggio di oggi lo aiuterà a crescere di condizione».

I giocatori

Il difensore Riccardo Idda analizza il match: «Sapevamo sarebbe stata una partita difficile contro una buona squadra che ha vinto contro diverse formazioni importanti, ma c’è un po’ di rammarico perché con qualche scelta giusta in più in avanti potevamo trovare il gol. Però allo stesso tempo non abbiamo perso su un campo difficile e fare punti va sempre bene. Stiamo acquisendo una buona solidità difensiva, che dipende da tutta la squadra. Dobbiamo continuare come in quest’ultimo periodo». Pochi corner e nessuna punizione da posizione pericolosa. Idda concorda: «Sono un po’ il nostro punto debole, anche perché nelle partite come questa possono essere fondamentali. Dobbiamo lavorare di più per essere più pericolosi sotto questo aspetto».

RIPRODUZIONE RISERVATA