Gli Elii “À la carte” «Grande Sardegna, terra di formaggi» 

Dopo oltre quarant’anni di carriera, per Elio e le Storie Tese reinventarsi resta la regola. E per il nuovo tour “À la carte” ribaltano le regole del concerto: è il pubblico a scegliere la scaletta. Un esperimento che ha portato la band milanese ieri a “Rocce Rosse Blues” a Lanusei e oggi al “Rockn’Beer and Music” alla Fiera di Cagliari. Un’idea nata da Faso, storico bassista, «pensando a mio padre ristoratore e alle sue comande».

Un modo per restituire imprevedibilità alla musica dal vivo?

«Sì, in un mondo dove tanti salgono sul palco con basi preregistrate e karaoke travestiti da concerti».

E le scelte fatte?

«Ci ha sorpreso il conservatorismo generale. All'inizio dello spettacolo Elio scherza: “E poi non lamentatevi se manca quella canzone, è colpa vostra”».

Riuscite ancora a sorprendervi sul palco?

«Siamo un gruppo di amici che si rispettano e ascoltano sempre le idee degli altri. Un clima creativo che ha permesso a ciascuno di fare esperienze diverse».

La Sardegna è tappa fissa.

«Veniamo sempre con entusiasmo: siete un popolo molto musicale. Ci avete accolto con affetto fin dagli inizi. E poi, da amante dei formaggi, qui sono in paradiso».

RIPRODUZIONE RISERVATA