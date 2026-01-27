Gli effetti importanti sul piano emotivo 

Quale impatto?

L’alopecia è un disturbo dermatologico a eziologia multifattoriale in cui si perdono alcuni o tutti i capelli e/o peli. Il trattamento medico ha un’efficacia limitata e questo può condurre a sofferenza emotiva con ripercussioni personali, sociali e lavorative nonché livelli più elevati di ansia e depressione, una minore autostima, una peggiore qualità di vita. Perdere capelli, sopracciglia e ciglia può essere destabilizzante sul piano identitario ed essere visto come un’incapacità di conformarsi alle norme dell’aspetto fisico nella società, ancor più nella donna nella quale femminilità, fascino e personalità sono legati ai capelli.