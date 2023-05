Gli editori sardi premiano Marco Vigevani Gli appuntamenti nello stand della Regione 

È andato all’agente letterario Marco Vigevani il premio “Lorem ipsum” alla carriera assegnato, ieri a Torino, dall’Aes - Associazione editori sardi. Il riconoscimento, unico nel suo genere in Italia, va un professionista dell’editoria tra coloro che lavorano dietro le quinte. Entrato alla Longanesi nell’85, Vigevani ha lavorato poi per 13 anni alla Mondadori, prima di avviare una propria agenzia. La consegna del premio è avvenuta durante una cerimonia cui hanno partecipato anche il vicedirettore del Salone Marco Pautasso, l’editrice Isabella Ferretti e l’agente Simone Caltabellota, servita anche per fare il punto, ha spiegato il presidente Simonetta Castia, «sul ruolo di quei professionisti che ruotano intorno all’editoria, favorendo la visibilità di un lavoro nascosto a molti e l’avvio di una riflessione anche interna al comparto editoriale».

Proseguono intanto gli eventi nello stand istituzionale della Regione Sardegna, per la maggior parte curati dagli editori sardi, presenti al Lingotto anche con un proprio stand grazie al sostegno della Fondazione di Sardegna. Tra i protagonisti di oggi Roberta Balestrucci Fancellu, Giulio Pisano, Bea Buozzi, Giulia Ciarapica, Diego Galdino, Valeria Gargiulo, Paolo Roversi, Michela Tanfoglio, Dino Manca, Anna Maria Baldussi.

RIPRODUZIONE RISERVATA