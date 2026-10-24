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Alla Satta
25 ottobre 2026 alle 00:29

Gli editori: festa riuscita benissimo 

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Si è chiusa con piena soddisfazione degli organizzatori la prima Festa del Libro, promossa dall’Associazione editori sardi (Aes) che negli spazi della Biblioteca Satta, ha celebrato il quarantennale della costituzione dell’associazione in una giornata di incontri, laboratori, testimonianze e riflessioni sul presente e sul futuro dell’editoria isolana.

La ricorrenza ha riunito alcune delle figure protagoniste della nascita dell'Aes, editori di diverse generazioni, rappresentanti delle istituzioni, operatori culturali, studenti e lettori. Ampio e partecipato il confronto sul ruolo dell'editoria sarda e sulle prospettive di un comparto che rappresenta un patrimonio culturale, ma anche un sistema di imprese, professionalità e lavoro. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Fondazione per la Pubblica Lettura Sebastiano Satta, la Provincia di Nuoro, il Comune di Nuoro, Invitalia e le scuole cittadine, ha ospitato giochi, laboratori e attività didattiche curate da Claudia Piras, Teresa Porcella, Enrico Pinna e Domenico Ruiu. Coinvolti bambini e ragazzi in un percorso di avvicinamento al libro e alla lettura. «Celebrare quarant’anni di attività è motivo di orgoglio, soprattutto un’occasione per riflettere sul percorso compiuto e sulle sfide che ancora ci attendono», ha dichiarato Simonetta Castìa, presidente dell’Aes.

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