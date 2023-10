«Gli edili vogliono essere parte attiva dello sviluppo di Cagliari»  

Le sfide della città. Intorno a questo tema si è svolto un incontro ieri tra l’Ance Sardegna meridionale – sezione costruttori edili guidata da Renato Vargiu – e il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

«Cagliari deve svolgere una funzione chiave in molteplici direzioni di sviluppo economico, con una varietà di obiettivi e priorità che includono la promozione dell'industria, il commercio, l'espansione delle infrastrutture, i servizi, il turismo e la cultura. Questo ruolo implica notevoli responsabilità ma offre anche ampie opportunità», spiega una nota, «attualmente numerosi cantieri sono in corso, e vogliamo riconoscere il coraggio dell’amministrazione nel gestire le sfide e le critiche che questo impegno comporta».

Dice il presidente Vargiu: «Noi, come operatori nel settore edile, vediamo positivamente questo crescente attivismo, con un impegno massiccio per la sostenibilità economica, ambientale, sociale e culturale. Desideriamo essere parte attiva nel processo di crescita del territorio e crediamo di avere le competenze necessarie per essere un punto di riferimento per l'amministrazione e altri attori coinvolti nella rigenerazione della città e dell'area circostante. Molto è stato fatto finora, ma riconosciamo che c'è ancora molto da fare e auspichiamo che l'imprenditoria locale sia protagonista in questo sforzo».

