Gli edifici sono sempre più vecchi e fragili  

La testimonianza più diretta e vicina del problema è il crollo dell'aula magna della facoltà di lettere, a Sa Duchessa, lo scorso autunno. Ma il “problema” non è certo solo di Cagliari. «Sono 61 gli episodi di crollo o distacchi di intonaco avvenuti nelle scuole fra settembre 2022 e agosto 2023 in Italia», riferisce un report di è Cittadinanzattiva per la quale «si tratta di un numero mai raggiunto in questi ultimi sei anni, da quando cioè è stato avviato questo “censimento”». La cosa che (forse) sorprende è che dei 61 registrati, quasi il 40% è avvenuto al sud e isole. «Quest'anno la novità è che tre episodi riguardano gli atenei», dice ancora il report, e uno di questi si è verificato proprio a Cagliari.

Crolli avvenuti, fortunatamente, soprattutto durante la notte, nel weekend o nei periodi di chiusura delle scuole e delle facoltà per le festività. «Le cause sono in gran parte da ravvisare nella vetustà degli edifici e dei materiali con cui sono stati costruiti, nell'assenza o carenza di manutenzione, nella riduzione degli investimenti relativi a indagini e relativi interventi su controsoffitti, solai, tetti, nella mancanza di tempestività». ( ma. mad. )

