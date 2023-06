Gli edifici dimenticati sul colle di San Michele  

Edifici abbandonati con vista mozzafiato. Purtroppo non è una novità: sulla sommità del colle di San Michele il degrado sembra essere di casa. E se da una parte la rinascita del punto ristoro va di pari passo con la cura, sempre puntuale, di tutte le aree verdi, le zone d’ombra non mancano. Sul versante destro, guardando l’ingresso del castello, ci sono i due edifici “ex acquedotto”: hanno ospitato gli archivi della Soprintendenza, ancora proprietari dai caseggiati, ma da molti anni sono meta dei vandali e di incursioni continue. Sulla sinistra invece ci sono gli ex uffici sempre della Soprintendenza: assegnati alla società che ha vinto l’appalto decennale per la gestione del parco di San Michele, potrebbero presto essere resi inaccessibili per evitare il continuo saccheggio e la devastazione senza fine.

Le interlocuzioni

Lo scenario purtroppo è sempre lo stesso. Da parecchi anni, da quando la Soprintendenza ha lasciato i due edifici nel versante con vista sull’ospedale di San Michele, è oramai tutto distrutto. Passerelle in legno, vetrate, i locali interni, così come arredi e infissi. Gli spazi, un tempo utilizzati come archivio e uffici, sono stati visitati più volte dai vandali: dei blocchi di cemento vengono usati come scalette per poter entrare e uscire liberamente. Scaffali e armadi sono stati distrutti e a terra ci sono ancora le schede dell’archivio. «È ancora tutto della Soprintendenza», spiega l’assessore al Verde Pubblico, e vice sindaco, Giorgio Angius. «C’è un interlocuzione, ma l’iter per un passaggio di proprietà è sempre lungo». La conferma arriva dalla soprintendente, Monica Stochino. «La procedura per una consegna degli edifici al Comune è iniziata da tempo. C’è la volontà, ma ci vuole tempo. Noi in cinque anni siamo passati da 150 dipendenti a 47. Dunque non abbiamo le risorse umane per gestire e utilizzare edifici come quelli all’interno del parco di San Michele. Se l’amministrazione dovesse avere dei progetti per il futuro di queste strutture siamo pronti a velocizzare l’iter per il passaggio di proprietà».

I danni

Intanto le incursioni proseguono e per recuperare, rendendoli funzionali, questi caseggiati ci vorrà molto tempo e tante risorse. Ma almeno il resto del parco sta ritrovando servizi indispensabili. Come la riapertura del punto ristoro proprio sulla sommità del colle. E ora anche l’edificio bianco, usato come ufficio da chi si occupava del castello di San Michele, potrebbe essere recuperato. «È stato affidato, insieme agli altri stabili della ristorazione, alla ditta che ha vinto la gara di gestione decennale del parco», ricorda Angius. Dunque degrado e abbandono, almeno su questo versante, dovrebbero finire. (m. v.)

