«Gli edicolanti, una certezza» 

«La sua posizione, spesso strategica e centrale, permette di individuarla facilmente quando se ne ha bisogno. E poi ognuno di noi ha ricordi d’infanzia che ci legano a questa attività. Chi non ha comprato le figurine per la raccolta o un fumetto? Credo che, ancora oggi, per un bambino l’edicola sia un posto di sorprese». Ne è convinto Alessandro Farci, conosciuto come “Zenga”, titolare dell’edicola cagliaritana in piazza San Benedetto.

«In effetti, se si pensa con attenzione alle edicole, nella loro caratteristica struttura dal tetto verde e con un banco colorato di giornali, giochi, libri e anche souvenir, ritorna alla mente un sentimento nostalgico e romantico al contempo», dice Farci. Per la comunità di appartenenza sono delle certezze, «e gli edicolanti, poi, rappresentano figure che ispirano sicurezza per i clienti perché possono ordinare ciò che manca, proporre riviste nuove e con un gesto gentile strappano un sorriso».

L'edicola dunque può essere considerata un punto di osservazione privilegiato «e chi la abita ha una grande fortuna perché riesce a instaurare un rapporto di rispetto amichevole con la propria clientela – aggiunge ancora Alessandro Farci – ed è un punto di riferimento per tante persone, anche molto diverse tra loro». Certamente il prodotto di punta è il quotidiano, «ma in realtà abbiamo tanti prodotti che abbracciano categorie diverse. Ad esempio, i commercialisti comprano gli inserti economici, i genitori le bustine dei campioni di calcio o dei cartoni animati per i figli, mentre gli sportivi prediligono le riviste di settore. Poi ci sono gli appassionati di fumetti, cinema, moda, storia», conclude Farci che conferma come anche «in tempi di tempeste social e di divulgazione digitale, le edicole restino un caposaldo culturale e sociale».

