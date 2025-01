«Gli edicolanti non scompaiono» 

Scegliere il mestiere a cui dedicarsi significa esserne appassionato senza misura e impegnarsi per valorizzarlo può essere senza dubbio un incentivo a fare sempre meglio. Fare l’edicolante oggi vuol dire avere una grande passione per il lavoro. Soprattutto guardare con attenzione alla tradizione. «Sono figlio d’arte: nato e cresciuto sotto il banco dell’edicola. Ho 55 anni, di cui 42 trascorsi a vendere giornali. Seguo questa attività da 30 anni». Classe 1969, Sandro Di Vincenzo, ama utilizzare la parola “giornalaio” per indicare la sua attività e racconta la lunga storia nel chiosco di famiglia.

Spiega ad esempio che la carta stampata mantiene ancora ben vivace la sua importanza nonostante nell’era di Internet si sia perso qualcosa. «Il nostro ruolo di giornalai resta un punto di riferimento, come i barbieri. Portiamo notizie e ci si confronta. Vorrei poter tornare indietro negli anni quando la socializzazione era maggiore». La memoria dà espressione al fascino della carta: indiscusso per il suo profumo, la sua storia, lettura e rilettura.

Una lunga avventura quella raccontata da Di Vincenzo: «Qui a Pirri, in via Stamira, al 10 agosto 2025 saranno 30 anni. La prima edicola del mio papà fu in via Roma, sotto la pianta secolare, dal 1965 al 1972, nell’attività del signor Gandolfo, la seconda in piazza San Benedetto, dal 1972 sino ai primi anni duemila, nell’edicola Masella».

«In quei decenni passati, la domenica, si vendevano anche 1.000/1.200 copie de L’Unione Sarda, che costava 70 lire, e a fine giornata si contavano le monete da 5, 10, 50 e 100 lire – racconta ancora – una cosa di quel periodo mi piacerebbe che la gente ritrovasse: la domenica era sacra, dedicata alla famiglia e il giornale era l’abitudine». In queste parole sono racchiusi circa sessant’anni di vita da edicolante di cui tanto ancora ci sarebbe da narrare.

