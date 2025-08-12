Gli “Eczema” a Sanremo Rock 

Nella Marmilla musicale, un gruppo composto da giovani tra Turri e Gonnosnò disputerà le finali del Sanremo Rock, in programma sabato 30 agosto a Ferrara. Gli Eczema sono stati selezionati tra più di 20mila candidati grazie al loro brano “Diagnosi”.

La band è nata nella seconda parte del 2022 e, nel giugno 2023, ha diffuso in rete il primo singolo dal titolo “Insulina”. Nell’agosto 2024 ha visto la luce il loro primo album che porta il nome della canzone selezionata, “Diagnosi”.

Il loro nome riflette problematiche fisiche e malattie: il tema portante dei testi è appunto la corporeità, anche nei suoi aspetti più viscerali, assieme alle patologie: «Così raccontiamo le contraddizioni della società attuale», dicono i quattro membri Andrea Picchedda, Claudio Figus, Giulio Porcu, Enrico Porcu. (g. g. s.)

