Gli Eagles fanno piangere i Chiefs (e Trump) 

Con Donald Trump a fare il tifo per i Chiefs (Patrick Mahomes «grande quarterback», la moglie che «tifa per i Maga»), il Commander in Chief ha lasciato lo stadio di New Orleans prima della fine del LIX Super Bowl in cui gli Eagles di Filadelfia hanno demolito la squadra di Kansas City 40-22 mandando in fumo il loro sogno del quarto trofeo e terzo consecutivo: qualcosa di mai successo nella storia. Per gli Eagles tifava l'ex First Lady, Jill Biden, che aveva accompagnato il nipote Hunter in una New Orleans blindata dopo l'attentato di Capodanno a Bourbon Street e, come se non bastasse, per la presenza del successore del marito. Tante le celebrità sugli spalti, nell'half time ha visto in scena il premio Pulitzer e Grammy Kendrick Lamar, affiancato da Sze e Serena Williams .

La gara non ha avuto praticamente storia, con Philadelphia padrona per ter quarti e Kansas City che, sotto 34-6, si è risvegliata soltanto nel quarto, quando era troppo tardi e il trofeo “Vince Lombardi” aveva già preso la strade della Pennsylvania. Gli Eagles sono alla seconda vittoria nel Super Bowl, dopo il primo trofeo conquistato nel 2018 battendo i Patriots 41 a 33. Per loro è una rivincita dopo che i Chiefs li avevano sconfitti nel 2023 per 38-35.

RIPRODUZIONE RISERVATA