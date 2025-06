Gli crolla addosso un muro: muore un 74enne 

È stata una tragica fatalità quella che, nella tarda mattinata di ieri, ha sconvolto non solo una famiglia ma l’intera cittadina di Sestu. Un pensionato di 74 anni, Nicolò Spingola, è stato travolto e ucciso dal crollo di un muro che stava demolendo a casa sua, in via Leopardi. La parete ha ceduto e l’ha travolto, prima che riuscisse a spostarsi. Inutili i tentativi di salvargli la vita da parte dei medici e dei soccorritori del 118.

La tragedia

Il dramma è avvenuto poco prima dell’ora di pranzo, mentre il 74enne era impegnato in lavori di demolizione. Il muro ha ceduto travolgendolo e procurandogli ferite gravissime, oltre ad un’emorragia che non gli ha dato scampo. Nicolò Spingola, originario di Bagheria, si era trasferito a Sestu ormai da quasi mezzo secolo e gestiva ancora, nonostante la pensione, la sua cartolibreria in via Monserrato. Era sempre pronto a dare consigli per un regalo, fare due chiacchiere con studenti o – come dicono tutti – farsi in quattro per aiutare i ragazzi. Ieri mattina, stando alla ricostruzione (sino ad ora ancora parziale) aveva deciso di effettuare alcuni lavori di manutenzione all’esterno dell’abitazione e di demolire l’intonaco di una parete esterna.

Nonostante l’età era ancora descritto da tutti come una persona molto dinamica e attiva, così aveva iniziato il lavoro pare armato di una piccozza. Ma la parete ha ceduto e qualche mattone gli è caduto addosso, travolgendolo e procurandogli alcune ferite. Quando la moglie, impegnata a preparare il pranzo, si è accorta di quanto accaduto ha subito chiamato i soccorsi, arrivati in breve tempo: oltre all’ambulanza del 118 è arrivata in via Leopardi anche un’unità mobile di rianimazione “Mike” del Brotzu con il medico a bordo. È stata riscontrata un’emorragia causata da una ferita che non poteva essere bloccata: il 74enne è morto prima dell’arrivo dei soccorritori che hanno comunque cercato di rianimarlo, provando a strapparlo alla morte.

Il sopralluogo

Sul posto sono immediatamente intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Sestu che, coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali, hanno effettuato il sopralluogo: si è trattato di una tragica fatalità con la salma del pensionato che è stata lasciata alla famiglia per i funerali, senza necessità di ulteriori attività giudiziarie. Nicolò Spingola lascia la moglie e due figli, Giuseppe e Barbara, a cui sono arrivati già ieri tanti messaggi di cordoglio e vicinanza.

