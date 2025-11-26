Gli chef sul Cammino di Santa Barbara 

Il Cammino minerario di Santa Barbara si allea con chi chef più amati per realizzare un programma enogastronomico culturale da raccontare ai pellegrini che vorranno scoprire i suggestivi percorsi minerari del Sud Ovest sardo che si snodano tra vigneti e paesaggi mozzafiato. «Vogliamo raccontare la Sardegna partendo dai suoi territori più veri, dove la natura, il lavoro e la cultura si intrecciano da secoli – ha sottolineato Mauro Usai, presidente della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara – Il cibo diventa un linguaggio universale per parlare di identità, accoglienza e sostenibilità. È un modo per far scoprire la nostra storia non solo attraverso i luoghi, ma anche attraverso i sapori»

Il progetto

Il nuovo progetto si intitola “Passi di Gusto” e si svolgerà da sabato 29 a domenica 14 dicembre rigorosamente a piedi tra i sentieri del Cammino. «Cinque tappe in cinque giorni tra mare, vigneti e villaggi minerari per accogliere show cooking, degustazioni con prodotti locali – annunciano i gli organizzatori– e incontri con alcuni dei protagonisti più amati della cucina sarda e nazionale: Damiano Carrara, Luigi Pomata, Leonildo Contis, Manuele Fanutza, Nicola Paulis e Andrea Amadei, insieme ai produttori del territorio». Ogni chef è stato selezionato per proporre un menu a tema nei luoghi del Cammino per far sì che ogni tappa diventi «un racconto di identità e tradizione, tra pane e birra artigianale, carciofi spinosi del Sulcis e pecora nera di Arbus, tra un patrimonio secolare e siti minerari, che custodiscono l’anima più autentica dell’Isola».

Le aree

Sul sito del Cammino è possibile scoprire il programma nei dettagli. Si comiuncia appunto sabato con partenza da Nuxis fino a Santadi , con un’escursione alla scoperta del nuovo percorso da Rocce Pranedda a Barrancu Mannu passando per la Tomba dei giganti- Il 6 dicembre i pellegrini sono attesi da Guspini a Montevecchio , con escursione, degustazione, laboratori, masterclass e Show Cooking a cura degli chef Luigi Pomata e Leonildo Contis. Ancora, il giorno successivo si camminerà da Giba a Masainas dove sono previste degustazione, laboratori, masterclass e show Cooking con lo chef Manuele Fanutza. Chi vorrà incontrare gli chef Andrea Amadei che proporrà una masterclass e assistere allo shos cooking di Nicola Paulis, dovrà attendere il 13 dicembre e Su Portu de Su Trigu, spiaggia di Sant'Anna Arresi da dove si arriverà sino alla posada di Candiani. Infine, il 14 dicembre ci si sposterà a Tratalias : si camminerà sino a Palmas Suergiu dove, a escursione finita, sono previsti degustazione, laboratori, masterclass, show cooking con Damiano Carrara e talk con Andrea Amadei.

