Il progetto.
27 novembre 2025 alle 00:17

Gli chef sul Cammino di Santa Barbara 

Due settimane all’insegna del gusto e della natura per conquistare i pellegrini 

Il Cammino minerario di Santa Barbara si allea con chi chef più amati per realizzare un programma enogastronomico culturale da raccontare ai pellegrini che vorranno scoprire i suggestivi percorsi minerari del Sud Ovest sardo che si snodano tra vigneti e paesaggi mozzafiato. «Vogliamo raccontare la Sardegna partendo dai suoi territori più veri, dove la natura, il lavoro e la cultura si intrecciano da secoli – ha sottolineato Mauro Usai, presidente della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara – Il cibo diventa un linguaggio universale per parlare di identità, accoglienza e sostenibilità. È un modo per far scoprire la nostra storia non solo attraverso i luoghi, ma anche attraverso i sapori»

Il progetto

Il nuovo progetto si intitola “Passi di Gusto” e si svolgerà da sabato 29 a domenica 14 dicembre rigorosamente a piedi tra i sentieri del Cammino. «Cinque tappe in cinque giorni tra mare, vigneti e villaggi minerari per accogliere show cooking, degustazioni con prodotti locali – annunciano i gli organizzatori– e incontri con alcuni dei protagonisti più amati della cucina sarda e nazionale: Damiano Carrara, Luigi Pomata, Leonildo Contis, Manuele Fanutza, Nicola Paulis e Andrea Amadei, insieme ai produttori del territorio». Ogni chef è stato selezionato per proporre un menu a tema nei luoghi del Cammino per far sì che ogni tappa diventi «un racconto di identità e tradizione, tra pane e birra artigianale, carciofi spinosi del Sulcis e pecora nera di Arbus, tra un patrimonio secolare e siti minerari, che custodiscono l’anima più autentica dell’Isola».
Le aree

Sul sito del Cammino è possibile scoprire il programma nei dettagli. Si comiuncia appunto sabato con partenza da Nuxis fino a Santadi , con un’escursione alla scoperta del nuovo percorso da Rocce Pranedda a Barrancu Mannu passando per la Tomba dei giganti- Il 6 dicembre i pellegrini sono attesi da Guspini a Montevecchio , con escursione, degustazione, laboratori, masterclass e Show Cooking a cura degli chef Luigi Pomata e Leonildo Contis. Ancora, il giorno successivo si camminerà da Giba a Masainas dove sono previste degustazione, laboratori, masterclass e show Cooking con lo chef Manuele Fanutza. Chi vorrà incontrare gli chef Andrea Amadei che proporrà una masterclass e assistere allo shos cooking di Nicola Paulis, dovrà attendere il 13 dicembre e Su Portu de Su Trigu, spiaggia di Sant'Anna Arresi da dove si arriverà sino alla posada di Candiani. Infine, il 14 dicembre ci si sposterà a Tratalias : si camminerà sino a Palmas Suergiu dove, a escursione finita, sono previsti degustazione, laboratori, masterclass, show cooking con Damiano Carrara e talk con Andrea Amadei.

