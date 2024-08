Gli “chef” di strada: «Dateci spazi certi come in tutta Europa» 

Il suo toast, quello gourmet ma non solo, ormai lo conoscono tutti in città. «Preparato solo prodotti a chilometro zero, solo con un pane speciale di mia produzione», dice Francesco Melis rivendicando l’artigianalità nella sua piccolissima cucina. A bordo di The Big Toast, non un caddozzone con la “Dop” ma un piccolissimo e storico track food che gira per tutta la città (tappa fissa a Su Siccu), Francesco si muove quasi a fatica per preparare panini speciali. «In attesa che il Comune vari un piano per lo street food, noi ogni due ore ci dobbiamo spostare», queste sono le regole. «Così è abbastanza difficile ma ci adeguiamo», aggiunge. Per capire quanto sia complicato basta vedere il numero degli scontrini di Francesco ieri all’ora di pranzo: alle 13.15, il registratore di cassa aveva battuto zero scontrini. «D’estate all’ora di pranzo è quasi fisiologico, la sera naturalmente va molto meglio». Ma il problema dell’assenza di un piano resta. «Non potendo lavorare in centro, ci salviamo soprattutto d’inverno quando andiamo fuori dalle discoteche». Perché ancora belli piallettati, i giovani arrivano a chiudere la serata con il panino della staffa. «Una fortuna, per noi», dice. «La speranza, però, è che un giorno quel piano per lo street food diventi realtà». ( ma.mad. )

