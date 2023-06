Gli azzurrini e Casadei fanno sognare l’Italia 

Sul web e tra i tifosi il Mondiale under 20 di calcio che si sta giocando in Argentina sta diventando un vero e proprio fenomeno. Merito dei ragazzi guidati dal ct Carmine Nunziata e trascinati dalle giocate di Cesare Casadei. Gli “azzurrini” stanno entusiasmando per il gioco e la sicurezza che mostrano in campo e che li hanno portati a conquistare la semifinale grazie alla bella vittoria per 3-1 ai quarti contro la forte e accreditata Colombia.

Protagonista ancora una volta Casadei, al sesto centro e in vetta alla classifica cannonieri. Il centravanti ha servito anche l’assist per il raddoppio di Tommaso Baldanzi, mentre la terza rete azzurra è arriva per merito di Pio Esposito. Il seguito crescente nei confronti della squadra ha spinto la Rai a programmare la diretta tv della semifinale giovedì alle 23 (ore italiane) a La Plata contro la Corea del Sud che ha battuto per 1-0 la sorprendente Nigeria. L’amore dei tifosi è sbocciato nella fase a gironi con la vittoria per 3-2 contro il Brasile: 3-0 nel primo tempo con una doppietta del solito Casadei. Proprio il giovane talento, passato lo scorso anno per 20 milioni dalle giovanili dell’Inter a quelle del Chelsea, sta trascinando i compagni. «Sapevamo che sarebbe stata dura ma i ragazzi sono stati splendidi, questa semifinale ce la siamo meritata. Ora fermiamoci, godiamoci questo momento» le parole del tecnico Nunziata.

