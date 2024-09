Gli azzurrini di bronzo nella staffetta 

Alghero. L'Italia conquista la quinta medaglia nella quarta e ultima giornata dei World Aquatics Open Water Swimming Junior World Championships, i Campionati del mondo giovanili in acque libere che si sono chiusi ieri nello specchio d’acqua antistante la spiaggia di Mugoni, nel Parco Naturale di Porto Conte, ad Alghero. E con il bronzo conquistato nella 4x1500 metri mista under 16 da Ginevra Bagaglini, Mahila Spennato, Gabriele Aloisi e Gaetano Tammaro, l'Italia chiude al secondo posto nella classifica per Nazioni, alle spalle della corazzata Stati Uniti, che ha avuto come trascinatrice indiscussa Claire Weinstein. La 17enne di White Plains, fresca medaglia d'argento argento alle Olimpiadi di Parigi, ad Alghero ha conquistato l'oro nella 7,5 km venerdì e nella 3 km Knockout Sprint sabato, oltre all'argento nella staffetta conclusiva di ieri, la Mixed Open, alle spalle della Francia e davanti a Spagna e Italia, quarta con Chiara Sanzullo, Ludovica Terlizzi, Lorenzo Cinquepalmi e Vincenzo Caso. Applausi e complimenti per l'organizzazione affidata a Fin Sardegna e Alguer Sport.

Le medaglie azzurre . Argento (2): Chiara Sanzullo (10 km), Davide Grossi (7,5 km). Bronzo (3): Vincenzo Caso (10 km), Mahila Spennato (5 km), Staffetta 4x1,5 km mixed U16.

Antonio Burruni

