Gli azzurrini con l’Ucraina 

La Spezia. «Dopo questa partita ci rivedremo a marzo, per questo poi bisognerà seguire i ragazzi, andarli a trovare. E per questo, la partita contro l’Ucraina sarà importante per valutare il livello della squadra e di chi magari ha giocato meno. Ma è sempre la squadra che fa la differenza». Alla vigilia dell'amichevole in programma oggi a La Spezia, ultimo impegno dell'anno, il tecnico della nazionale under 21, Carmine Nunziata, fa il punto della situazione.

Il commissario tecnico

In particolare, Nunziata sottolinea che questa Italia-Ucraina, occasione per testare i giocatori prima di rivedersi quando agli Europei in Slovacchia mancheranno solo tre mesi, sarà «una chance che i ragazzi dovranno cercare di sfruttare. Abbiamo sempre poco tempo per lavorare, in questo caso ne abbiamo avuto un po' più per migliorare le cose ed è un aspetto fondamentale. Rispetto a Italia-Francia a Empoli qualcosa cambieremo: bisogna vedere anche le squadre che si vanno ad affrontare per trarne dei vantaggi. In questi giorni abbiamo provato alcune cose che speriamo di vedere contro l’Ucraina». Il fischio d’inizio è fissato per le 18.15.

