Gli azzurri verso Parigi: riflettori puntati su Cobolli 

Mentre Jannik Sinner a Montecarlo lavora sodo in palestra in vista del rientro (a fine dicembre a Riad), l’Italia del tennis si appresta ad affrontare l’ultimo Masters 1000 della stagione. Sono cinque gli italiani iscritti, al momento, al tabellone principale del torneo di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione, in attesa degli esiti delle qualificazioni. C'è attesa per Flavio Cobolli, che dopo il ritiro a Vienna, esordirà al secondo turno contro affronterà il francese Arthur Gea o un qualificato. Anche Luciano Darderi se la vedrà con un qualificato, mentre sempre al primo turno Lorenzo Musetti giocherà col polacco Hubert Hurkacz, Matteo Berrettini col giapponese Brandon Nakashima e Matteo Arnaldi col britannico Cameron Norrie. Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego attendono di superare l’ultimo turno delle qualificazioni dopo il debutto vincente.

Al torneo parigino parteciperanno tra gli altri anche il nuovo n. 1 del mondo, Alexander Zverev (al secondo turno potrebbe trovare Musetti) che ieri ha perso in semifinale a Vienna contro Alex De Minaur (6-4, 1-6, 7-6): l’australiano sfiderà in finale Carlos Alcaraz, che ha superato Daniil Medvedev (6-4, 7-6).

Intanto a Tokyo, doppio successo per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le due azzurre si sono qualificate per la finale del Wta 500 giapponese (6-4 6-0 alla slovacca Tereza Mihalikova e alla britannica Olivia Nicholls) e si sono così guadagnate l'ultimo posto alle Wta Finals in doppio.

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