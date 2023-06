Gli azzurri sardi orfani del presidente 

Forza Italia è orfana di Berlusconi. Anche in Sardegna. Per tutti, parlamentari e consiglieri regionali di oggi e dell’epoca d’oro del partito, il Cavaliere ha rappresentato i valori liberali legati alla costruzione di un’economia forte, nel Paese e nell’Isola. E adesso, anche se in proposito si sbilanciano in pochi, è arrivato il momento di pensare a cosa verrà dopo. Il coordinatore regionale del partito e deputato Ugo Cappellacci aveva un rapporto strettissimo col leader azzurro.

«Un secondo padre»

«Piango l’amico, il combattente per la libertà, il leader di caratura mondiale. Per me è stato come un secondo padre», spiega, «nell’impresa, nella politica, nel calcio ha dimostrato la sua grandezza, accompagnata da una grande generosità e umanità, soprattutto verso i più umili. Accanto ai grandi leader del mondo, ha sempre brillato per la sua diplomazia e ha reso nuovamente l’Italia protagonista sullo scenario internazionale, ottenendo risultati importanti come lo storico accordo di Pratica di Mare». Ecco perché «il suo nome ora è scritto nella storia d’Italia, i suoi ideali, il suo amore per la libertà sono nei cuori di tutti noi e di milioni di donne e uomini in tutta la nostra comunità nazionale».

L’anima liberale

Alessandra Zedda, consigliera regionale più volte assessora in questa e nelle passate legislature, parla dell’anima liberale di Berlusconi, «questa è la parte di eredità che mi lascia e che ha ispirato il mio percorso politico e ha fatto sì che rimanessi sempre legata a Forza Italia». E ancora: «Amava la libertà in senso assoluto, a 360 gradi, e sperava che tutti potessero interpretare questo valore. Lui riusciva ad elaborare anche le fasi negative col suo carisma». Per Marco Tedde, consigliere di Alghero, «per 50 anni il presidente ha caratterizzato l'economia italiana e per trenta anni ha rivoluzionato la politica, unendo le forze liberali e popolari con quelle conservatrici, sdoganando la destra e inventando il centro destra liberale, capace di avviare profonde riforme».

Il raffronto

Prendere il suo posto non sarà facile. Un azzurro della primissima ora come Piergiorgio Massidda azzarda un paragone col Partito repubblicano. «La Malfa rappresentava per quel partito ciò che Berlusconi ha rappresentato per Forza Italia, in diversa misura era una figura così forte che sembrava impossibile anche pensare a un sostituto. Invece comparve Spadolini. Spero che compaia lo Spadolini della situazione».

L’ex senatore è stato coordinatore azzurro dal 2001 alla fine del 2008: «Erano i tempi vincenti di Forza Italia», ricorda, «allora era un partito organizzato, anche a livello territoriale con presenze in ogni Comune, una caratteristica che sta venendo meno in tutti i partiti». Dal punto di vista umano, «era un amico: la sua umanità portava i rapporti all’esaltazione». La morte del Cavaliere porterà anche a una rivisitazione nell’organizzazione del partito, anche a livello di coordinamenti regionali.

Nuovi equilibri

In Sardegna, spiega il vice coordinatore e consigliere regionale Emanuele Cera, «Ugo Cappellacci è sempre stato considerato leader indiscusso da Berlusconi». Ora però il partito è nelle mani di Tajani e gli scenari potrebbero cambiare. Il consigliere di Oristano non crede che la morte del leader porterà all’estinzione del partito: «Chi lo afferma sbaglia, Forza Italia ha ancora una classe dirigente capace che ha dimostrato di saper governare Regioni, Comuni, di essere forza di Governo. Quest’idea quindi va accantonata». Per Giuseppe Talanas, consigliere e presidente della commissione Urbanistica in Consiglio regionale, «in Italia e in Sardegna il partito saprà fare la quadra per ripartire anche in assenza del suo leader. Oggi però esprimo il mio cordoglio alla famiglia per la perdita di una persona che ha contribuito a risollevare le sorti economiche dell’Italia».

«Un grande dolore»

In una nota, l'ex senatore già sindaco di Cagliari Emilio Floris scrive che «la scomparsa di Silvio Berlusconi è per me un grande dolore. Con il presidente di Forza Italia ho iniziato il mio percorso politico nel lontano 1994 e con lui ho intrapreso un viaggio lavorativo di trent’anni con la stima e l’affetto personale che si sono sempre rinnovati e riconfermati negli anni. Oggi l’Italia ha perso il vero pioniere della rivoluzione liberale della destra».

Il ricordo di 30 anni fa

Al 1994 ritorna la mente di Gabriella Pinto, per due volte deputata di Forza Italia. «Ci ritrovammo noi sardi e tutti gli altri candidati alle politiche al Teatro Manzoni di Milano. Lui voleva conoscere i candidati arrivati da tutta Italia. Parlò per delle ore per spiegarci cosa fosse Forza Italia, i suoi principi liberali. E in quel momento abbiamo cominciato ad apprendere il modo in cui comunicare e perché la gente avrebbe dovuto votare Forza Italia. Si tratta di un ricordo indelebile».

Il presidente, ricorda ancora Pinto, «sapeva tutto sulle persone che si ritrovava davanti, e con cui aveva a che fare».

