Gli azzurri oggi a Sassari per il “Memorial Nurra” 

Pomeriggio di nuoto internazionale a Lu Fangazzu. La piscina sassarese sarà teatro della prima edizione del Memorial Stefano Nurra, organizzato dalla Sport Full Time per ricordare il tecnico scomparso. Sono venti le gare in programma nei due “tempi” previsti (alle 17 e alle 18.30) ma è la qualità dei partecipanti a rendere questo appuntamento speciale almeno quanto la persona alla quale è dedicato. Nurra, scomparso un anno fa a 52 anni dopo una mallattia fulminante, era uno dei più apprezzati tecnici a livello nazionale, soprattutto per le sue grandi competenze tecniche nella biomeccanica. Per ricordarlo, oggi in acqua scenderanno atleti del calibro di Benedetta Pilato, Alessandro Miressi, Alberto Razzetti, Sara Franceschi (che nei 100 dorso dovrebbe confrontarsi anche con Anna Conti), Matteo Ciampi, Francesca Fangio, Sofia Morini. Molti altri azzurri avrebbero voluto partecipare ma hanno dovuto fare i conti con il calendario di una stagione che, precedendo le Olimpiadi, non consente deroghe al programma.

Acque libere

Domenica si rinnova invece la classica, Cagliari-Poetto, manifestazione storica del fondo italiano, che per il ventesimo anno consecutivo porta la firma di Cesare Goffi e del Nuoto Club Cagliari. Ritrovo sulla spiaggetta di Sant’Elia alle 9, partenza alle 10 e arrivo, dopo 7 km, al Poetto, davanti allo stabilimento balneare della Marina Militare 2, dove si svolgeranno le premiazioni. Una novantina gli atleti iscritti. ( c.a.m. )

