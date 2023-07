Gli azzurri con Grant battuti dalla Spagna 

Una buona prestazione di Sasha Grant (14 punti e 7 rimbalzi in 29 minuti) non basta all’Italbasket sperimentale, sconfitta ieri in amichevole dalla Spagna U22 sul parquet di Torrejon de Ardoz (86-83 il finale).

Il “Green Team” affidato alle cure del tecnico ex Dinamo Edoardo Casalone, composto per intero da giocatori nati tra il 2000 e il 2004, è stato protagonista di una gara ondivaga: dopo una partenza al rallentatore (+10 Spagna alla prima sirena), gli azzurrini si sono riavvicinati nel secondo periodo approfittando di un buon assist dell’esterno di Dolianova (nell’ultima stagione in Germania al Bayreuth) per Ladurner (34-30).

Ristabilite le distanze prima della pausa lunga, gli iberici sono scappati via nel terzo periodo toccando anche il +18. A 30 secondi dal termine ancora Grant ha riaperto i giochi con la bomba del -4, ma la Spagna, dal canto suo, ha trovato il modo di chiudere i conti grazie ai tiri liberi realizzati da Alessandro Scariolo, figlio del coach della Virtus Bologna e della Spagna.



