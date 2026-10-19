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Pugilato.
20 ottobre 2026 alle 00:43

Gli azzurri a Sassari per il Trofeo Shardana 

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Spenti i riflettori della riunione che a Quartu ha visto Alessio Bilancetta debuttare vittoriosamente tra i pro, il pugilato sardo guarda già al prossimo prestigioso appuntamento: dal 23 al 25 ottobre, in piazza del mercato civico a Sassari ci sarà il Trofeo Shardana, organizzato dal Team Erittu e dedicato alla memoria di Antonio Demontis, imperniata su un triangolare tra le Nazionali Under 23 maschili e femminili, di Italia, accompagnata dagli allenatori Roberto Cammarelle e Giuseppe Perugino, Belgio e Svizzera. Tra gli azzurri c’è Francesco Pinna (Ap Sardegna) fresco vincitore del titolo regionale. Nel programma anche un interregionale tra Lazio e Sardegna, il torneo di Gym Boxe (il “contatto controllato” dedicato ai meno giovani) e quello di “Sparring-io” per i bambini dai 10 ai 13 anni.

Risultati di Quartu. Under 15: 45 kg Francesco Dettori (Erittu) b. ai punti Michael Serra (Sant'Elia); 52 kg: Mattia Virdis (Ko Uta) b. Francesco Frau (Roberto Spiga). Under 17 : 57 kg Salvatore Argiolas (Roberto Spiga) b. Nicola Quadu (Erittu). 60 kg: Emanuele Talloru (BC Cagliari) b. Omar Ndyae (Erittu). 57 kg: Mattia Vacca (Sarroch) b. Manuel Desogus (Ko Uta). 50 kg: Damiano Pillittu (Ko Uta) b. Matteo Pillittu (Sarroch). Élite . 60 kg Alessandro Muscas (Sant'Elia) b. Enes Obrano (Southside); Stefano Ibba (sant'Elia) b. Francesco Sirigu ( Southside). 50 kg: Mirko Melis (TM Boxing) b. Edoardo Cuccu (Bc Cagliari).

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