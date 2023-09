Gli azzurri a Porto Torres Guidi super: primo a Creta 

Non tutti gli azzurri saranno in gara oggi nella prima prova del 4° Meeting Isola dell’Asinara, che si chiuderà domani a Porto Torres. Qualcuno era impegnato ieri a Heraklion City (Creta) nei Mediterranean Beach Games, che hanno visto il dominio della nazionale italiana nella prova dei 5 chilometri. A trionfare in quella maschile è stato il cagliaritano di Rari Nantes e Fiamme Oro Marcello Guidi, che ha toccato 0”5 prima dell’iridato della 25 km, Dario Verani. Col tempo di 55’50”7, Guidi ha stabilito il record dei campionati (che apparteneva proprio a Verani da Pescara 2015) e migliorato il piazzamento di Patrasso 2019, quando era stato argento. Tra le donne, vittoria di Arianna Bridi.

Oggi l’attenzione si sposta sulla Sardegna per l’ennesima manifestazione di nuoto in acque libere di altissimo livello. Davanti alla spiaggia dello Scoglio Lungo, si schiereranno alle 10 per la prima sui 3 km, azzurri (tra i quali Andrea Manzi, Federico Burdisso e Mario Sanzullo, quest’ultimo reduce dal trionfo nella Capri-Napoli) e azzurre, la due volte iridata di Fukuoka, la tedesca, Leonie Beck, la brasiliana Soares da Cunha, la francese Oceane Cassignol. Una start list (102 agonisti) che rende orgoglioso il presidente della Fin regionale, Danilo Russu. Il programma sarà completato domani con il miglio sprint da 1850 metri, dedicato ai Master. ( c.a.m. )

