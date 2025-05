Gli avvoltoi tornano nell’Isola 

Primi passi per la reintroduzione degli avvoltoi estinti in Sardegna. Il partenariato di Life Safe for Vultures guarda avanti. Il Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università di Sassari, l’Agenzia Forestas, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione, E-Distribuzione e Vulture Conservation Foundation – forti dei risultati ottenuti dal progetto che ha permesso di estendere il successo delle azioni realizzate con Life Under Grifon Wings – sono impegnati da tempo a definire il progetto per riportare in Sardegna il gipeto e l’avvoltoio monaco.

Sviluppare un piano di fattibilità concentrandosi sulla valutazione e la mitigazione dei rischi, sulla strategia di rilascio e sul protocollo di monitoraggio degli individui reintrodotti, rientra tra gli obiettivi di Life Safe for Vultures, di cui si è parlato nel meeting tecnico dei giorni scorsi ad Alghero, con esperti internazionali, amministratori locali, assessorati regionali competenti e altri attori locali, isolani e nazionali a vario titolo coinvolti nei processi di tutela dell’ambiente, conservazione e valorizzazione della biodiversità.

È stato il primo passo ufficiale verso la produzione di un piano decennale di conservazione nell’Isola delle quattro specie di avvoltoio. «Fino alla prima metà del secolo scorso, in Sardegna era presente solo una piccola popolazione di grifone, mentre il gipeto e l’avvoltoio monaco si sono estinti come specie nidificanti nel 1961 e nel 1967/’68», spiegano i partner del progetto. «Le cause principali della loro estinzione sono state l’uso di esche avvelenate e la persecuzione diretta per il collezionismo di uova o di animali impagliati».

«La Sardegna ora ha tutte le condizioni giuste per accogliere nuovamente il gipeto, magari integrando gli sforzi attualmente compiuti in Corsica con lo stesso obiettivo, e l’avvoltoio monaco», spiegano dalla Vulture Conservation Foundation, la ong partner di Life Safe for Vultures e organizzatrice del meeting algherese. Gli sforzi fatti in tema di conservazione hanno permesso di espandere e più che raddoppiare la popolazione di grifoni nel nord ovest Sardegna, consentendo di avviare la reintroduzione nel sud dell’Isola e ampliare così l’areale di distribuzione. «Il successo del progetto sta preparando il terreno per reintrodurre gli altri avvoltoi storicamente presenti, l’avvoltoio monaco e il gipeto, e ripristinare la comunità degli avvoltoi “sardi”».

