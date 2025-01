Gli avvocati valutano nuove proteste 

Nessuna certezza è arrivata da Roma sulle assunzioni attese per il Tribunale di Nuoro. Scaduti gli otto giorni dall’assemblea pubblica, gli avvocati barbaricini non hanno avuto risposte certe sui tempi di applicazione della convenzione firmata tra il ministero della Giustizia e la Regione per assumere dalle graduatorie di Laore e dare ristoro agli uffici del Tribunale che hanno gravissime carenze nella pianta organica. Si attende il parere chiesto dal ministero di Giustizia e quello Funzione pubblica. Gli otto giorni chiesti il 15 gennaio durante l’assemblea pubblica dalla prefetta di Nuoro Alessandra Nigro per avere una risposta da Roma ieri sono scaduti senza novità. La conferma dal presidente degli avvocati, Lorenzo Soro: «Martedì convocherò il Consiglio dell’ordine per comunicare quanto saputo dalla prefetta, mi ha confermato che non ci sono novità e che sul tema convocherà un tavolo».

Il Consiglio prenderà atto della comunicazione e indicherà una data in cui terrà l’assemblea degli avvocati dove si deciderà cosa fare. Dopo aver disertato la settimana scorsa le udienze, in vista nuove astensioni per protestare contro le gravi carenza negli uffici giudiziari. Più del 60 per cento dell’organico è scoperto nell’ufficio Unep con ritardi nelle notifiche.

