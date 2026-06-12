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Tribunale
13 giugno 2026 alle 00:23

Gli avvocati rendono omaggio a tre colleghi 

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Commemorazione ieri nell’aula del tribunale di Nuoro di tre avvocati mancati negli ultimi anni. L’iniziativa è stata voluta dall’ordine degli avvocati, guidato dal presidente Lorenzo Soro.

Ad aprire la cerimonia è stato l’intervento dell’avvocato Pasquale Ramazzotti che ha ricordato Gianni Sannio, figura storica del foro barbaricino. Un discorso fatto a braccio per rievocare la figura di un grande avvocato, studioso, protagonista dei processi nell’epoca dei sequestri. Per tutti i presenti è stata una lectio magistralis.

Poi è seguito l’intervenuto dell’avvocato Angelo Mocci che ha fatto un ricordo commosso del collega e amico Carmine Farina e per l’occasione ha indossato la toga del professionista scomparso. Infine, l’intervento dell’avvocato Luciano Trubbas ha reso omaggio alla collega Loretta Masala, civilista di valore oltre che amica d’infanzia.

In chiusura dell’incontro, che è stato seguito da molti avvocati e dai familiari dei professionisti a cui è stata dedicata la commemorazione, sono intervenuti il presidente del Tribunale, Mauro Pusceddu, che ha sottolineato il valore della memoria. E da ultimo il procuratore Daniele Rosa che ha ricordato l’avvocato Sannio e sottolineato il valore dell’avvocatura nuorese.

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