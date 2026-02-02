Gli autovelox sono in funzione, ecco la mappa di febbraio 

Dopo gli annunci dei giorni scorsi, ecco i nuovi autovelox a Iglesias.

Si tratta di dispositivi mobili posizionati nei punti strategici, o più pericolosi, delle strade cittadine, per esempio in prossimità delle scuole, di ospedali, in tratti di strada particolarmente trafficati o lungo i quali si tende a pigiare troppo sull’acceleratore. Secondo gli auspici dell’amministrazione, tale decisione garantirà maggiore sicurezza agli utenti della strada, considerando che gran parte degli incidenti occorsi nel tempo si sarebbero potuti evitare con maggiore cautela e minore velocità.

«Si tratta di una scelta – ribadisce l’assessore alla viabilità Francesco Melis – che non era più rimandabile: la vita delle persone vale ben più dei pochi secondi di tempo che si presume di risparmiare andando troppo veloci. La sicurezza stradale, soprattutto nei confronti dei nostri bambini, è un impegno quotidiano e non un mezzo per battere cassa come alcuni hanno sostenuto». I rilevatori di velocità saranno attivi secondo un calendario che verrà reso pubblico ogni mese e verranno spostati in base alle priorità che potrebbero presentarsi di volta in volta. Durante il mese di febbraio gli autovelox verranno posizionati in viale Villa di Chiesa nei giorni 2, 9, 12, 16, 20 e 27; via Borsellino nei giorni 4 e 25; via San Salvatore nei giorni 6, 17 e 23 e via Cattaneo nei giorni 10 e 19. Gli orari variano dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19. Per ulteriori informazioni a riguardo si può consultare il sito ufficiale del Comune di Iglesias nelle pagine dedicate.

RIPRODUZIONE RISERVATA