Gli autovelox? Da un anno fermi ai box 

Gli autovelox di Assemini, chi li ha più visti? Da un anno non vengono utilizzati dai vigili urbani. I 6 softbox arancioni monodirezionali di corso Asia, corso Africa e via Carmine sono vuoti. Il motivo? Il cosiddetto “106” utilizzato ad Assemini non era “omologato”, esattamente come quello sulla Statale 130 in territorio di Decimomannu che ha portato poi il giudice di pace ad annullare una multa a un automobilista che ha presentato ricorso. .

L’ultimo biennio

L’ultimo certificato di taratura del dispositivo, dalla validità annuale, risale a ottobre 2023. Mentre è del novembre dello stesso anno il verbale di verifica di funzionalità. Nel maggio 2024 il Comune aveva constatato la necessità di implementare i presidi sul territorio e deliberato l’acquisto (mai avvenuto) di 4 nuovi box-dissuasori da installare nei mesi successivi. Inoltre le rilevazioni, fino allo scorso anno, venivano svolte periodicamente anche per mezzo di veicoli di servizio nella strada dei Canadesi Assemini-Sestu e nelle vie Coghe e Padova.

Le complicazioni

A seguito del “Decreto Salvini” (dell’aprile 2024) il comando della polizia locale asseminese aveva disposto la sospensione dell’utilizzo dell’apparecchiatura in dotazione con la quale si poteva fare solo contestazione “immediata”. Una decisione cautelativa assunta anche alla luce di una sentenza della Corte di Cassazione che aveva stabilito la necessità, in caso di contestazione, di fornire la prova della corretta funzionalità delle apparecchiature esclusivamente attraverso certificazioni di omologazione e conformità.

Non solo: per le contestazioni “immediate” bisognerebbe impiegare quattro agenti in servizio, due a monte e due a valle. Operazione difficile vista la carenza di personale.

Non “omologati”

«Poiché la maggior parte dei dispositivi in uso a livello nazionale risulta “approvata” ma non “omologata”, il Comune ha ritenuto opportuno sospenderne l’utilizzo al fine di evitare possibili contenziosi in attesa di ulteriori chiarimenti normativi e tecnici», ha precisato il comandante Danilo Piras.

Inoltre, il “Decreto Salcini” ha introdotto nuove e più stringenti prescrizioni tecniche e procedurali, che hanno inciso in maniera significativa sull’operatività dei controlli elettronici della velocità soprattutto all’interno del centro abitato. Le novità normative e tecniche hanno reso estremamente complesso l’utilizzo dell’apparecchiatura in dotazione. Da qui la sospensione del servizio.

«Ciò non toglie il fatto che i controlli vengono regolarmente garantiti attraverso servizi di pattuglia, monitoraggio diretto del territorio e altre modalità operative, con l’obiettivo prioritario di tutelare la sicurezza stradale e prevenire comportamenti pericolosi», ha concluso il sindaco Mario Puddu.

