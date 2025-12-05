Gli autori locali in biblioteca 

La Monserratoteca prosegue il suo percorso di presentazione di autori, artisti, editori e associazioni del territorio. Una stagione letteraria ricca di eventi quella di quest’anno, che ha visto l’alternarsi di numerosi incontri, capaci di valorizzare la creatività locale e di avvicinare il pubblico alla produzione culturale contemporanea.

Dopo un novembre ricco di presentazioni, l’iniziativa “Incontri con gli autori” di dicembre, si aprirà mercoledì 10 alle 18.30 con Massimiliano Marcialis, ospite in biblioteca per raccontare il suo nuovo libro “Nulla è come appare”. L’incontro, a ingresso libero, sarà un’occasione per approfondire un’opera che invita il lettore a interrogare i propri automatismi percettivi in un thriller investigativo. A dialogare con l’autore sarà Raffaele Nonnoi.



RIPRODUZIONE RISERVATA