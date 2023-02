Gli automobilisti  allergici alle multe: “buco” da 7 milioni  

Solo un automobilista su due paga la multa entro pochi giorni, appena il 5 per cento dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento e l’iscrizione a ruolo. Una situazione che si trascina da anni, con oltre 7 milioni di euro per violazioni al codice della strada che risultano ancora da incassare, almeno questo è il dato fermo a fine 2021, senza contare sanzioni e accertamenti emessi nell’ultimo anno e in questi primi due mesi. «Una situazione in linea con il dato allarmante dell’evasione dei tributi in generale», commenta il vicesindaco Tore Sanna che - in attesa di riuscire a rafforzare gli uffici della Polizia locale e potenziare i controlli sulle riscossioni - annuncia il via ai pagamenti online delle multe direttamente dal sito del Comune.

L’allarme

Di fatto, stando ai numeri elaborati dal Comune, ogni anno in media solo poco più del 40 per cento paga la sanzione ricevuta - che sia per divieto di sosta o per superamento dei limiti di velocità - il resto degli automobilisti fanno finta di niente. Anche se il dato in alcuni casi oscilla: nel 2020, per esempio, gli avvisi di accertamento - scattati dopo i sessanta giorni dalla data in cui è scattata la multa - ammontavano a 393mila euro circa, ma il Comune è riuscito a recuperare appena 138mila, il 36 per cento. Percentuale che sale nel 2021: 557mila euro il totale degli accertamenti, di cui poco meno di 237mila incassati, il 43 per cento.

La differenza, 320mila euro, di fatto va ad alimentare il fondo dei crediti da sanzioni al codice della strada che l’amministrazione di via Porcu non riesce a riscuotere: oltre 7 milioni e 300mila euro. Un dato che però ora deve tenere conto della novità “rottamazione” introdotta dal Governo con la nuova finanziaria, che per le sanzioni dal 2000 al 2015 si tradurrà nel recupero della sola multa, senza gli interessi.

I rinforzi