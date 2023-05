Gli autobus per la Cittadella sono sempre strapieni: gli studenti chiedono più corse 

I rappresentanti dell'associazione studentesca Reset Unica denunciano la carenza di mezzi pubblici per raggiungere la Cittadella universitaria di Monserrato e lanciano un appello alle autorità perché vi sia un incremento delle linee bus.Un disagio che perdura dal primo gennaio, quando il servizio Arst Metro Cagliari è stato sospeso tra le fermate di piazza Repubblica e San Gottardo per permettere i lavori di raddoppiamento della linea. Il servizio metro rappresentava una delle poche alternative per chi voleva raggiungere il polo della Cittadella coi mezzi pubblici ed in orario per l'inizio delle lezioni, ormai erogate interamente in presenza.

Dall’Arst al Ctm

Al suo posto è stato introdotto un servizio sostitutivo, praticamente inutilizzato dagli studenti per via dei tempi di percorrenza lunghissimi, che portano gli utenti a riversarsi sulle linee Ctm 29 e 29S. La situazione è critica, come si legge nella lettera indirizzata all'assessore alla Mobilità Alessio Mereu e al direttore del Ctm Bruno Uselli. La linea 29, infatti, è spesso piena dalla fermata di piazza Giovanni XXIII e lascia a piedi coloro che si trovano nelle fermate successive. Inoltre, per i più fortunati che riescono a salire nell'autobus il viaggio è tutt'altro che gradevole a causa del sovraffollamento. «I passeggeri sono schiacciati come sardine, contro ogni norma di sicurezza», spiega Sara Cappello di Reset Unica, «ed il servizio è totalmente negato ai residenti di Monserrato, che la maggior parte delle volte vedono il bus passare dritto perché non c'è posto».Il medesimo problema si presenta nella linea 29S, con capolinea in viale la Plaia, che oltre ad essere utilizzata dagli studenti universitari risulta affollata anche di studenti delle scuole superiori. Inoltre la linea 29 è prevista ad intervalli di 20 minuti, una frequenza ritenuta insufficiente e che non tiene conto delle esigenze orarie di studenti, tirocinanti e lavoratori che devono recarsi al polo di Monserrato.

«Servono più bus»

Da anni il corpo studentesco chiede un incremento della frequenza nelle ore di punta delle lezioni, in particolare nella fascia dalle 8 alle 9 e dalle 14 alle 15. Con la sospensione della metro leggera, che sopperiva soprattutto alle necessità dei residenti nei quartieri di San Benedetto, Sant’Alenixedda, Genneruxi, Cep e del comune di Monserrato, la situazione è peggiorata e richiede che sia trovata una soluzione al più presto. Molti studenti devono utilizzare l’auto per recarsi a lezione o a tirocinio ma i parcheggi sono insufficienti e gli universitari sono così costretti ad occupare i posti auto riservati ai pazienti del vicino ospedale. La richiesta di Reset Unica è quella di istituire delle corse aggiuntive per la linea 29, soprattutto negli orari più affollati, e di diminuire l'intervallo di passaggio degli autobus da 20 a 10 minuti. «Il Ctm sta effettuando dei rilievi e valuterà tutte le possibili soluzioni nel più breve tempo possibile», fanno sapere dall’azienda di trasporti.