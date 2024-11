Gli autobus dell’Arst cambiano fermate 

Novità, anche se temporanee, per chi prende il bus a Sestu domani e martedì. A causa di lavori stradali in via Cagliari infatti i mezzi non potranno passare da lì.

Lo annuncia l’Arst. «I servizi provenienti dal ponte sant’Antonio da Padova o da via Monserrato e con direzione Cagliari praticheranno, dalle ore 8.30 alle ore 17.30 dei giorni lunedì 2 e martedì 3 dicembre, un percorso alternativo. Sarà temporaneamente soppressa la fermata di via Cagliari al civico 140. Verranno istituite delle fermate sostitutive nella via Scipione fronte civici 73-75 e nella via Caracalla presso civico 2». Un periodo di disagi, che si concluderanno con la riapertura del traffico. Restano moltissimi a Sestu i pendolari che contano esclusivamente sui servizi dell’Arst, non esistendo qui il Ctm. Prossimamente saranno annunciati i dettagli di lavori per rifare le strade di Sestu, previsti in diverse zone.

