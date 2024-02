Gli auspici di Xi e Putin: ridurre l’influenza americana sul Pacifico 

Mosca. Resistere insieme alle pressioni “militari e politiche americane” e sconfiggere così la politica del “doppio contenimento” di Washington contro la Russia e la Cina. Questi, nella ricostruzione del Cremlino, gli obiettivi strategici comuni ribaditi in un colloquio telefonico tra Vladimir Putin e Xi Jinping. Una conversazione durata circa un’ora quella tra il leader russo e il cinese, avviata con il pretesto di uno scambio di auguri per l’imminente Capodanno cinese, che cade il 10 febbraio e con il quale comincerà l’anno del Drago, tradizionalmente considerato di buon auspicio.

Putin e Xi hanno passato in rassegna i maggiori scenari di crisi del Pianeta sui quali i loro due Paesi si trovano contrapposti a Washington, cioè Ucraina e Taiwan, o in dissenso, vale a dire il Medio Oriente. Su quest’ultimo punto il Cremlino ha assicurato che le posizioni di Cina e Russia «coincidono completamente», essendo entrambe favorevoli ad una «soluzione politica e diplomatica del problema palestinese». Parlando della situazione nel quadrante Asia-Pacifico, Putin ha confermato di essere a favore quindi della sovranità di Pechino su Taiwan. Nessun accenno è stato fatto, né da Pechino né da Mosca, su cosa Xi e Putin si siano detti sull’Ucraina. Ma in generale i toni usati dalla Cina nei confronti degli Usa non sono stati meno duri di quelli russi: i due Paesi devono difendere la loro sovranità e resistere alle «interferenze di forze esterne nei loro affari interni», ha affermato Xi, citato dalla televisione Cctv. I due hanno quindi ribadito all’unisono l’obiettivo comune, ormai diventato una bandiera, di costruire un mondo «multipolare» con una riduzione dell’influenza americana, a partire dal settore commerciale.

