Gli ausiliari della sosta ripuliscono Punta Molentis 

Non solo il terreno completamente bruciato sulle colline attorno a Punta Molentis. La cartolina che i turisti si sono visti di fronte dopo il devastante incendio dello scorso 27 luglio è stata resa ancor più sgradevole dalle montagne di rifiuti che sono emersi dalle sterpaglie. Un doppio colpo al cuore che ha spinto gli ausiliari della sosta che staccano i biglietti, appunto, a Punta Molentis (su invito della Società in house Villasimius Srl) a lasciare per un attimo da parte i ticket per armarsi di guanti e bustoni.

La pulizia

«È stato un gesto quasi spontaneo – spiega Gianni Giagoni, amministratore unico della Villasimius Srl – l’intento nostro e dell’amministrazione comunale cioè è quello di restituire la spiaggia così come era a inizio stagione. Non lo si può fare in tempi stretti col verde che inizia comunque ad intravedersi e a cresere di nuovo, ma con la pulizia sì. Ed ecco che grazie ai tanti ragazzi che si sono prestati abbiamo già pulito Punta Molentis e la spiaggia di Porto Giunco. Nei prossimi giorni proseguiremo con Porto Sa Ruxi».

I rifiuti

Tantissime le bottiglie di vetro recuperate. E poi plastica: secchielli e giocattoli per i bambini, sdraio, qualche ombrellone. «Sono tutti rifiuti – aggiunge Giagoni – lasciati dai bagnanti, poco attenti purtroppo al valore ambientale del paradiso in cui si trovavano. Dobbiamo impegnarci tutti per sensibilizzarli, prevenire e, nel caso, sanzionare». Alla fine delle prime giornate di pulizia si contano oltre 25 bustoni di spazzatura e numerosi bidoni pieni di vetro (ritirati dalla Cosir) e ferraglia.

L’iniziativa

Il sindaco Gianluca Dessì spiega che l’intento dell’iniziativa «è proprio quello, per quanto possibile, di restituire un’immagine un pochino più decorosa del territorio. Stiamo cercando di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per far ritornare Punta Molentis al suo massimo splendore ma anche per tenere pulite le altre spiagge».

I controlli

Dal 2026, se il Consiglio comunale di Villasimius approverà alcuni punti del piano industriale proposto dalla Società in house che ancora sono in stand-by, la stessa società potrebbe avere anche una funzione di controllo del territorio con personale specializzato, droni e gommoni. Tra i servizi che potrebbero essere affidati alla Società (oltre a quelli che ha in gestione da tempo, come i parcheggi a pagamento, la navetta, gli infopoint e i musei) ci sono l’osservatorio turistico, la gestione del Faro dell’Isola dei Cavoli e, appunto, la gestione delle spiagge e la vigilanza ambientale.

RIPRODUZIONE RISERVATA