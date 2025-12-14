VaiOnline
Arbus.
14 dicembre 2025 alle 01:07

«Gli auguri sul cellulare? Che tristezza. Meglio i nostri» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“C’era una volta il postino che bussava per le cartoline e i biglietti di auguri di Natale dai parenti lontani, il pensierino scritto andava dritto al cuore. Ora lo facciamo noi. È nostro dovere, come anziani, conservare la tradizione». Nonna Margherita Marongiu, 96 anni, la più anziana dell’associazione Auser di Arbus, racconta che anche quest’anno saranno in tanti a ricevere il cartoncino di “Buone feste” realizzato dai volontari. La presidente, Elisa Caddeo, esprime gratitudine: «I soci girano il paese, bussano di casa in casa, un momento importante per scambiare gli auguri come si faceva un tempo nel vicinato. Un gesto di solidarietà verso chi è solo e chi non può uscire. Ma anche per le istituzioni locali, amministratori, carabinieri, parroci, associazioni». Luigina Sarigu, 74 anni, ricorda le letterine, scritte a scuola, sotto il piatto del padre al pranzo di Natale: «Si commuoveva, gli occhi lucidi, a stento riusciva a parlare. Metteva le mani in tasca e tirava fuori una monetina, era per andare in bottega e comprare due caramelle. Lontani ricordi. Ora arrivano i messaggini sul cellulare, tutti uguali, una tristezza infinita». Marisa Piras, 78 anni, ricorda Babbo Natale di allora: «Era povero, portava giocattoli realizzati in legno o stoffa, come le bambole con un triangolo di pezza, vecchi bottoncini per gli ornamenti. Ai maschi macchinine in legno». La memoria di quei giorni ha ispirato l’idea dei lavoretti natalizi che a breve verranno consegnati. Succede ormai da dieci anni, cambia il soggetto, il gesto affettuoso è lo stesso. Quest’anno sono cartoncini con l’alberello realizzato da ritagli di pizzo bianco. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, sconfitta che brucia

Gaetano aggancia l’Atalanta al 75’, ma non basta: finisce 2-1 
l nello sport
Dal centro Talita Kum di Iglesias ai paesi del Sulcis

Il medico arriva a domicilio con il caravan della sanità

Stefania Piredda
Regione

Abbanoa, il piano votato dagli azionisti è a rischio blocco

Racugno: il controllo ai sindaci se non si oppone un creditore 
L’intervista

«Lavoriamo per voi: siamo sulla strada giusta»

Anas, in Sardegna in corso lavori per un miliardo e mezzo. Monastir? Cantieri chiusi in primavera 
Massimiliano Rais
Milano Cortina 2026

La fiamma olimpica illumina l’Isola Oggi l’arrivo e la festa a Cagliari

Emozione dei tedofori, da Melissa Satta a Marta Maggetti 
Nautica

Vento in poppa per gli yacht

In Gallura crescita del 15 per cento, in mare navigano 21 miliardi di dollari 
Caterina De Roberto
L’intervista

«Clima, cibo e storia: Cagliari può decollare  grazie alla sua identità»

Viaggi di lusso, il capoluogo celebrato dalla rivista Condé Nast Traveller 
Mauro Madeddu
Cronaca

È Natale, il turismo va in letargo

A Pula e Villasimius niente spettacoli e pochi posti letto disponibili 
Gianni Agus Paolo Carta
La manifestazione

Conte e Renzi ad Atreju, Schlein non va

In serata l’intervista a La Russa: dobbiamo andare avanti col premierato 