«Gli auguri sul cellulare? Che tristezza. Meglio i nostri» 

“C’era una volta il postino che bussava per le cartoline e i biglietti di auguri di Natale dai parenti lontani, il pensierino scritto andava dritto al cuore. Ora lo facciamo noi. È nostro dovere, come anziani, conservare la tradizione». Nonna Margherita Marongiu, 96 anni, la più anziana dell’associazione Auser di Arbus, racconta che anche quest’anno saranno in tanti a ricevere il cartoncino di “Buone feste” realizzato dai volontari. La presidente, Elisa Caddeo, esprime gratitudine: «I soci girano il paese, bussano di casa in casa, un momento importante per scambiare gli auguri come si faceva un tempo nel vicinato. Un gesto di solidarietà verso chi è solo e chi non può uscire. Ma anche per le istituzioni locali, amministratori, carabinieri, parroci, associazioni». Luigina Sarigu, 74 anni, ricorda le letterine, scritte a scuola, sotto il piatto del padre al pranzo di Natale: «Si commuoveva, gli occhi lucidi, a stento riusciva a parlare. Metteva le mani in tasca e tirava fuori una monetina, era per andare in bottega e comprare due caramelle. Lontani ricordi. Ora arrivano i messaggini sul cellulare, tutti uguali, una tristezza infinita». Marisa Piras, 78 anni, ricorda Babbo Natale di allora: «Era povero, portava giocattoli realizzati in legno o stoffa, come le bambole con un triangolo di pezza, vecchi bottoncini per gli ornamenti. Ai maschi macchinine in legno». La memoria di quei giorni ha ispirato l’idea dei lavoretti natalizi che a breve verranno consegnati. Succede ormai da dieci anni, cambia il soggetto, il gesto affettuoso è lo stesso. Quest’anno sono cartoncini con l’alberello realizzato da ritagli di pizzo bianco. ( s. r. )

