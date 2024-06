Gli auguri di Barella per i 50 anni dell’Rvf 

C’è chi, come Piero Banchero, ha lasciato il suo ristorante a Vienna per non perdere i festeggiamenti per i 50 anni dell’Rvf. E nella grande rimpatriata, a San Sperate, la storica società cagliaritana di calcio nata nel giugno del 1974 in piazza Giovanni XXIII (quando ancora si chiamava piazza Dante) ha ricevuto gli auguri speciali da parte di Nicolò Barella: «Un saluto a tutti i ragazzi dell’Rvf. Proprio vedendo le vostre giocate e seguendovi dietro la rete del campo sono riuscito a diventare un giocatore professionista», le parole del campione azzurro, figlio di Luca, giocatore dell’Rvf negli anni 80.

Alla rimpatriata, organizzata da Roberto Ruggiu, erano presenti in 170 insieme ai fondatori Roberto Porru, Ugo Iannucci e Aldo Scarlatella. «Una società povera capace di far crescere tanti ragazzi, diventati poi ottimi giocatori», dicono. E oggi l’Rvf vive ancora con la squadra amatori. Una storia lunga 50 anni. (m. v.)

