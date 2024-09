Gli auguri dell’assessora Portas: «Buon lavoro» 

«Voglio rivolgere a tutti e tutte voi il mio più sentito augurio di buon lavoro per un sereno svolgimento delle lezioni e per il percorso di questi mesi». È il messaggio che l’assessora regionale all’Istruzione rivolge ai circa 180mila studenti che riprendono le lezioni negli istituti sardi. «È il primo anno scolastico che inauguro in veste di assessora alla Istruzione e non nascondo sia una grande emozione. La scuola e il mondo dell’istruzione vivono tempi di cambiamenti, e il cambiamento porta con sé anche delle difficoltà da fronteggiare. Il mondo della scuola dovrebbe stare al passo con i tempi, e la politica lavora perché questo accada, ma non è sempre semplice far coincidere i tempi di evoluzione del mondo e della tecnologia con l’edilizia e i programmi scolastici. Anche i cambiamenti climatici hanno portato a una riflessione sull’opportunità di posticipare la data dell’inizio dell’anno scolastico perché studenti e studentesse non patiscano le alte temperature. Senza negare che esistano criticità, voglio rassicurare che scuola e istruzione sono priorità dell’agenda politica regionale. La giunta Todde sta investendo ingenti risorse per garantire il diritto allo studio e che il tempo trascorso negli istituti sia sempre di qualità. Per alcuni sarà un anno all’insegna del proseguimento degli studi, per altri l’inizio di una nuova avventura: vi auguro grandi soddisfazioni».

