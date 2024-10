Gli auguri della comunità al parroco centenario 

L'amministrazione comunale di Calasetta ha fatto visita ieri a don Giovanni Cauli, canonico emerito e parroco per 60 anni della chiesa di San Maurizio. L’uomo di chiesa infatti ha compiuto 100 anni e a rendergli omaggio, oltre al sindaco Antonello Puggioni e al vicesindaco Giuseppe Cincotti, l'amministratore apostolico della diocesi di Iglesias, il cardinale Arrigo Miglio e il parroco, don Francesco Lai. Una targa di riconoscimento per la missione svolta è stata consegnata dal primo cittadino con un ringraziamento per tutto ciò che ha rappresentato per la popolazione calasettana nel suo lungo sacerdozio. Don Cauli, come aveva già annunciato, si è raccolto in preghiera per un ringraziamento rivolto al Signore. (s. g.)

