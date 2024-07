Gli auguri del Re «Inghilterra, buona fortuna» 

L’entusiasmo per Watkins, eroe della serata contro l’Olanda, l’adrenalina per l’attesa e anche i «migliori auguri» e il «buona fortuna» rivolti alla Nazionale da Re Carlo III, il quale evidentemente è poco scaramantico. In casa Inghilterra il clima è euforico in vista della finale dell’Europeo contro la Spagna (un inedito assoluto come ultimo atto), la seconda di seguito dopo quella del 2021, giocata in casa e persa ai rigori con l’Italia.

Ma anche in casa iberica non manca l’ottimismo, col ct De La Fuente che si è detto certo di «un match spettacolare» facendo capire però che, alla fine, i suoi vinceranno. Per scoprire come andranno le cose, basta aspettare pochi giorni: si gioca domenica a Berlino alle 21.

I Tre Leoni

Dopo la tiratissima gara contro gli Oranje, vinta al 91’ in rimonta («siamo davvero grati a Ollie», ha detto Bellingham riferendosi al compagno autore del gol decisivo, «è entrato e ha colto l’occasione. Tutta la squadra è emozionata per lui, è l’eroe che ci ha salvato»), il ct Southgate ha concesso un giorno di riposo ai suoi chiedendo loro, un poco scherzando e un poco no, di «risparmiare» stavolta ai tifosi il «dramma» di un’altra sconfitta all’ultimo atto. L’Inghilterra è a caccia del primo trofeo continentale.

Resta da capire in quali condizioni arriveranno alla partita i britannici, che hanno dovuto soffrire non poco nella semifinale e ancora prima nei quarti (con la Svizzera, sconfitta 5-3 ai rigori) e negli ottavi (2-1 alla Slovacchia ai tempi supplementari). «C’erano alcune gambe stanche», ha ammesso il centravanti Kane, sostituito nella semifinale proprio da Watkins. E la Spagna ha i velocissimi Lamine Yamal e Nico Williams.

Furie Rosse

Gli iberici, alla quinta finale di un Europeo (tre i successi), hanno fatto parlare il difensore Dani Vivian, secondo cui «ogni giorno ci sentiamo vincitori ma la conquista più importante dobbiamo ancora farla. Quindi la cosa migliore è andare avanti un momento alla volta. Non dobbiamo stare a pensare a cosa potrà succedere domenica, ma solo a lavorare duro e mantenere sempre una mentalità positiva anche quando ci riposiamo e negli altri momenti fuori dal campo».

Su Alvaro Morata, spesso criticato dai media del suo Paese, «è il nostro capitano e averlo con noi è un privilegio. Piange alla fine di ogni nostra partita perché ha su di sé tanta responsabilità e un forte desiderio che vada sempre tutto bene. Ma guardate cosa fa in campo: è un attaccante ma anche sempre il primo a tornare per difendere. Yamal? Speriamo che sia di nuovo il suo giorno».

