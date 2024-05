Gli auguri del paese per Tziu Ginu 

Gino Pitzalis di Tuili ha festeggiato domenica il centesimo compleanno, circondato dall’affetto della comunità e dalla sua famiglia nella Villa Pitzalis dove l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andrea Locci, gli ha consegnato una targa commemorativa. tziu Ginu ha lavorato nei campi fin da quando era bambino: ha lasciato la scuola dopo la terza elementare per lavorare e sostenere la famiglia. Curava i buoi fin da quando aveva sette anni e coltivava terreni a fave e altri prodotti della terra. Si è sposato con Luciana Mascia che ora ha 94 anni: i due vivono ancora assieme. Non hanno avuto figli, ma sono circondati dall’affetto dei nipoti, tra cui Elisa Pitzalis, che lo descrive come «un uomo autonomo, amante del buon cibo e della musica tradizionale, tanto da suonare ancora la fisarmonica a bocca e ballare il ballo sardo». L’anziano ironicamente non nega che un bicchierino di buon vino abbia funzionato come elisir di lunga vita e fino due anni fa lo si vedeva tra le strade di Tuili a bordo del suo motocarro per raggiungere il terreno da coltivare. ( g. g. s. )

